В Киеве появился новый тип "лежачих полицейских". Что нужно знать водителям

Что известно о "берлинской подушке"

В четверг, 23 ноября, коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" установило по улице Бажова (в Днепровском районе города Киева) новейшее устройство успокоения движения под названием "берлинская подушка".

По сути речь идет о "лежачем полицейском" прямоугольной формы.

Водителям советуют обратить внимание на новый дорожный холм (фото: facebook.com/tmckyiv)

Задача нового устройства

Задача искусственной неровности под названием "берлинская подушка" - снижение скорости легковых транспортных средств.

Спецтехника и автобусы с более широкой колесной базой пропускают такую неровность между колесами.

В то же время участники движения на двухколесном транспорте могут просто объехать препятствие.

"Берлинская подушка" на левом берегу Киева (фото: facebook.com/tmckyiv)

Где еще и когда могут появиться такие "преграды"

Согласно сообщению КП "ЦОДР", окончательное решение об установлении "берлинских подушек" на других улицах будет принято после завершения экспериментального периода эксплуатации и предоставления соответствующих выводов.

Уточняется, что в случае успешного прохождения эксперимента такие устройства успокоения движения обустроят на других улицах города.

Процесс установки - не слишком сложен (фото: facebook.com/tmckyiv)