RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве появился новый тип "лежачих полицейских". Что нужно знать водителям

Водителям советуют ездить осторожнее (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно в Киеве решили опробовать новый тип "лежачих полицейских" и показали, как выглядит так называемая "берлинская подушка".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на что водителям столицы следует обратить особое внимание и где именно.

При подготовке материала была использована страница "Центр организации дорожного движения" в Facebook.

Что известно о "берлинской подушке"

В четверг, 23 ноября, коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" установило по улице Бажова (в Днепровском районе города Киева) новейшее устройство успокоения движения под названием "берлинская подушка".

По сути речь идет о "лежачем полицейском" прямоугольной формы.

Водителям советуют обратить внимание на новый дорожный холм (фото: facebook.com/tmckyiv)

Задача нового устройства

Задача искусственной неровности под названием "берлинская подушка" - снижение скорости легковых транспортных средств.

Спецтехника и автобусы с более широкой колесной базой пропускают такую неровность между колесами.

В то же время участники движения на двухколесном транспорте могут просто объехать препятствие.

"Берлинская подушка" на левом берегу Киева (фото: facebook.com/tmckyiv)

Где еще и когда могут появиться такие "преграды"

Согласно сообщению КП "ЦОДР", окончательное решение об установлении "берлинских подушек" на других улицах будет принято после завершения экспериментального периода эксплуатации и предоставления соответствующих выводов.

Уточняется, что в случае успешного прохождения эксперимента такие устройства успокоения движения обустроят на других улицах города.

Процесс установки - не слишком сложен (фото: facebook.com/tmckyiv)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве в ближайшие дни ожидается непогода, въезд грузовиков будет ограничен.

Читайте также, как правильно выбрать зимние шины и нужно ли покупать новые каждый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПДРАвтомобильное движение