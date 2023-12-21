В Киеве упали цены на аренду жилья: где снять квартиру дешевле

Самая дешевая аренда жилья

Самые низкие цены на аренду жилья сейчас в трех районах столицы - Деснянском, Днепровском и Святошинском.

В Деснянском районе цена аренды - от 11 500 гривен, в Днепровском - от 13 500 гривен, в Святошинском – от 14 590 гривен.

Согласно сайтам с объявлениями, в Деснянском и Днепровском районах, а также в Дарницком можно найти смарт-квартиру или 1-комнатную гостиницу от 5000 гривен. Это квартиры небольшой площади в домах, удаленных от транспорта.

Самая дорогая аренда

Высокие цены на аренду жилья в столице, конечно, в Печерском районе. По данным аналитиков, цена за последние недели немного поднялась и сейчас для поиска квартиры в аренду нужно иметь от 33 478 гривен.

Высокая аренда жилья также в Шевченковском районе - от 28 921 гривны.

В Голосеевском и Соломенском районах стоимость аренды - от 18 500 гривен, на Оболони - от 17 000 гривен, в Подольском - от 15 000 гривен, в Дарницком - 14 900 гривен.

Следует отметить, что мы нашли несколько предложений аренды в Голосеевском районе от 7000-7500. Это небольшие квартиры в домах, удаленных от транспорта. А на Оболони можно найти такую же квартиру и даже возле метро - от 7000-8000 гривен в месяц.

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Что говорят эксперты

За последние три месяца стоимость аренды жилья в Киеве заметно снизилась. Например, если сравнивать цены в конце ноября и к концу декабря, то аналитики до сих пор фиксируют падение на 6%.



Если сравнивать начало ноября до начала декабря, то снижение в стоимости было более существенным - примерно 12%.