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В Киеве возобновляет работу ТЦ Ocean Plaza: названа точная дата

Фото: Ocean Plaza в Киеве снова заработает (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве снова откроет свои двери для клиентов ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбидская". Он был закрыт девять месяцев, с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об открытии скандального ТЦ, который связан с российским олигархом Ротенбергом сообщает Forbes.

Когда откроется Ocean Plaza

Об открытии торгового центра сообщается в письме владельца, которым является "ИС "Лыбидь", к арендаторам.

"Сообщаем, что с 22 ноября 2022 года ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу. Просим осуществить подготовку помещений к вышеупомянутой дате", – сказано в письме.

Соответственно, торговый центр заработает 22 ноября после девяти месяцев простоя. Подготовка помещений должна быть закончена к этой дате.

Напомним, что ранее украинцам сообщали, что торговый центр откроется в октябре, но возобновления работы так и не произошло.

По заверению компании, две трети от общей прибыли ТРЦ будет получать непосредственно государство Украины.

Отмечается, что с возобновлением работы ТРЦ будут обеспечены работой около 3000 сотрудников.

Ocean Plaza готовится к открытию 22 ноября (wikipedia.org)

Скандал с ТЦ

Напомним, что мажоритарным владельцем (51% акций) ТРЦ Ocean Plaza является российская компания, принадлежащая семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга.

Летом 2022 года счета и корпоративные права владельца ТРЦ – "ИС "Лыбидь" – были арестованы, однако в августе суд отменил арест на здание и средства на счетах, после чего стало возможным открытие Ocean Plaza.

Как мы ранее писали, под Киевом открыли новый McDonald's. Смотрите, как он выглядит на фото.

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Киев