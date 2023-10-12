В Киеве состоялась первая офлайн-встреча документалистов "Форум устной истории Украины"

Организатором форума выступил музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Мероприятие состояло из трех дискуссионных панелей, посвященных разным аспектам документирования опытов войны, а также специальных речей от keynote-спикеров.

Форум, состоявшийся в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университетом Марии Кюри-Склодовской (Люблин), вызвал большой интерес еще до начала.

Мероприятие длилось почти весь день 10 октября, его посетило около 200 гостей. Среди них были ученые-историки, специалисты и студенты вузов Украины и Европы, а также военные корреспонденты и документалисты, представители общественных организаций, институтов, занимающихся опытом войны, юристы, правозащитники.

Участников форума поздравили партнеры: профессор Владимир Бугров, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и профессор Валентин Балюк, директор Центра Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

Наталья Емченко — директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, член наблюдательных советов проектов Mariupol. Reborn и "Сердце Азовстали" — поблагодарила всех гостей, спикеров, участников, которые присоединились к форуму онлайн и офлайн.

"Документационные инициативы, которые сейчас активно работают в Украине, с одной стороны являются откликом на страшные события полномасштабной войны, с другой - чрезвычайно значимым фактором для осознания того, кто мы есть, и заполнения белых пятен. Для нас большая честь внести свой вклад в эту дело. Ведь без способности помнить мы будем жить в чужих мифах и нарративах. Это оккупация памяти и истории, - такая же, как и оккупация нашей территории", - заявила она.

Также Наталья отметила, что среди основных целей форума были следующие: обсудить ключевые болевые точки в развитии поля документации опытов войны и построить и углубить существующие связи между профессионалами и институтами, работающими в этой сфере.

Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти, один из спикеров первой дискуссионной панели, отметил:

"Память всегда субъективна, эмоциональна, выборочна, ненадежна. Она никогда до конца не является объективной. И методы, которыми мы работаем с памятью, отбирая эти или иные свидетельства – направлены на минимизацию этих проявлений. Но, чем больше массив воспоминаний, тем больше претензия на объективность. Поэтому я очень рад, что форум начинает разговор с презентации исследования о состоянии устной истории в Украине", - отметил Дробович.

Keynote-спикер форума Стивен Слоун, исполнительный директор Oral History Association (OHA) – Ассоциации устной истории, доктор, историк, профессор Бейлорского университета в Техасе – рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются специалисты Ассоциации, исследующей кризисные ситуации во время катастроф в разных странах .

"Мы исследовали кризисы в Египте, Китае, Малайзии, Италии, Таиланде и т.д. Наша мотивация - это во-первых, желание задокументировать в реальном времени историю развертывания кризисов. И во-вторых, речь о гуманитарном реагировании мы хотим понять и услышать людей под время кризиса. Кризис всегда обнаруживает много интересных элементов, которые были скрыты к этому - гендерным, классовым, религиозным и т.д.", - сказал Слоун.

Специальный гость форума, спикер панельной дискуссии "Документация опытов войны и будущее" Пётр Цивинский - историк, общественный деятель, директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау и президент Фонда Аушвиц-Биркенау (Польша), признался, что не помнит никакого военного конфликта настолько хорошо, живо демонстрировался за пределами страны.

"У украинцев есть, как минимум, 5-7 миллионов мобильных телефонов. На многих есть сотни фотографий с места событий войны. Каждое фото имеет метаданные. Если бы удалось создать единую платформу, на которую люди отправляли бы свои фото, то это был бы уникальный общий архив Я думаю, что следующие этапы этой документации будут иметь очень важное значение, ведь после этапа информирования начинается этап судебных процессов.На основе этих показаний прокуроры очень легко смогут найти людей, которые будут выступать в роли свидетелей.Потом наступит так называемый исторический этап историков будет очень много ценного материала", - сказал Цивинский.

Проведение форума является инициативой музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует гражданские свидетельства о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.