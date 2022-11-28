ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлян предупредили о сильном снегопаде: затянется на сутки

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 ноября 2022 20:53
Киевлян предупредили о сильном снегопаде: затянется на сутки Фото: киевлян предупредили о сильном снегопаде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Киеве ожидается сильный снегопад. По прогнозам осадки будут идти сегодня ночью и во вторник, 29 ноября, весь день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

В мэрии отметили, что все 525 единиц техники находятся на постоянном дежурстве. Количество задействованного транспорта будет зависеть от интенсивности осадков. Водителей призывают не выезжать во время снегопадов на авто, чтобы не создавать пробок.

Также дорожники не рекомендуют парковать автомобили по обеим сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня ночью и завтра также ожидается сильный туман. Видимость сократится до 200-500 метров. Непогоде присвоен первый уровень опасности, желтый.

Ранее мы писали, что во вторник, 29 ноября, снег, который будет переходить местами в дождь, следует ожидать в Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Одесской областях и Кропивницком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС, - Подоляк
МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС, - Подоляк
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны