Киевлян предупредили о сильном снегопаде: затянется на сутки

В Киеве ожидается сильный снегопад. По прогнозам осадки будут идти сегодня ночью и во вторник, 29 ноября, весь день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

В мэрии отметили, что все 525 единиц техники находятся на постоянном дежурстве. Количество задействованного транспорта будет зависеть от интенсивности осадков. Водителей призывают не выезжать во время снегопадов на авто, чтобы не создавать пробок.

Также дорожники не рекомендуют парковать автомобили по обеим сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать проезду спецтехники и автомобилей экстренных служб.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня ночью и завтра также ожидается сильный туман. Видимость сократится до 200-500 метров. Непогоде присвоен первый уровень опасности, желтый.