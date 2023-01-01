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В Киеве поймали "героя", пускавшего новогодние салюты: ему грозит суровое наказание

В Киеве поймали любителя новогодних салютов (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве задержали любителя новогодних салютов, решившего "развлечь" жителей Подола, и в новогоднюю ночь на улице Константиновской запускал громкие салюты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Виновника нашли сразу

Правоохранители сообщают, что около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Правоохранители зарегистрировали обращение и немедленно приступили к поискам причастных лиц.

В результате полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской. С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен предполагаемый подозреваемый, в квартире которого провели обыск.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка. 47-летний киевлянин был задержан.

Запускавший салюты киевлянин (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Что угрожает "герою"

Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

"В очередной раз подчеркиваем: использование пиротехники запрещено без всяких исключений! Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные - привлечены к ответственности", - заявили в полиции.

Отметим, что в новогоднюю ночь враг совершил массированную атаку на Киев. Военные уничтожили в небе над столицей 32 вражеских цели, к счастью, никто не погиб.

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