В Киеве жалуются на мутную воду или ее отсутствие: что делать жителям города

В Киеве после утренней атаки 18 сентября на инфраструктуру столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Часть абонентов осталась без воды полностью, а у некоторых жителей города вода в кране мутная.

Что известно о возобновлении водоснабжения и что делать жителям столицы - читайте в материале ниже.

В Киевводоканале отмечают, что проблемы с качеством воды могут быть, а также есть перебои с водоснабжением.

"По причине повреждения объектов энергообеспечения возможно снижение давления в водопроводной сети города, а также может наблюдаться повышение цветности и мутности воды", - сообщили в пресс-службе.

Также специалисты добавили, что делают все возможное, чтобы обеспечить город минимальным объемом воды. Качество воды будут усиленно контролировать и информировать граждан о результатах.

По состоянию на 12:00 на правом берегу давление уже было стабилизировано. На левом берегу столицы обещают стабилизировать давление в ближайшие часы.

"В Печерском районе возможно отсутствие водоснабжения, в таком случае подвоз воды будет осуществляться автотранспортом. Такая ситуация будет продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры, ориентировочно в течение суток", - сообщили в "Киевводоканале".

Что делать при перебоях с водой

Если у вас дома нет запаса воды и водоснабжение на данный момент еще не возобновили, то для личных нужд можно набрать воду в ближайшем бювете.

Для употребления в пищу стоит использовать воду бутилированную или набрать в ближайшей точке разлива воды.

Еще весной была создана интерактивная карта точек разлива воды и бюветов. Она активна до сих пор.

Такая же карта доступна киевлянам в приложении "Киев Цифровой".