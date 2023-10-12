В Киеве спасают реку Лыбидь от загрязнения: что уже сделали активисты (фото)

Как идет процесс спасения

"Продолжается активная фаза расчистки наземного участка реки Лыбидь вдоль улицы Николая Гринченко. Команда движется в активном темпе, придерживаясь четкого алгоритма действий. Работаем", - написали активисты.

Сейчас их повестка дня такая:

зонирование рабочего участка

удаление наземных кустов и растений

механическая обрезка кустов и деревьев

сортировка собранного мусора для последующей переработки

принятие мер по сохранению достигнутых результатов на длительный срок

Активисты расчищают реку Лыбидь (фото: facebook.com/pleso2016)

Что известно о реке Лыбидь

Почти по всей длине Лыбеди ее русло закреплено бетоном, то есть канализовано. Бетонный короб канала сооружен для защиты от затопления прилегающей территории.

Скорость течения Лыбеди достаточно значительна - от 0,5 м/с в межень, до 2 м/с и более во время паводков. Во время паводков уровень воды может подниматься более чем на 2 м.

Издавна Лыбидь использовали как источник энергии: на ней стояли водяные мельницы.

Положительным является тот факт, что на единственном участке реки, который не канализован, был создан комплексный памятник природы местного значения "Естественное русло реки Лыбидь".

В то же время идет загрязнение реки Лыбидь: продолжается неконтролируемый сброс мусора, поступление стоковых вод, что чрезвычайно ухудшает качество воды в реке.

5 ноября 2015 года киевляне обратились в Киевсовет с электронной петицией о признании долины реки Лыбидь зоной экологического бедствия.

24 января 2016 года, киевляне Нечволод Дмитрий, Мраморнов Максим и Артем Заварзин организовали сплав на байдарке Лыбидью, привлекая тем самым внимание власти к потенциалу использования реки.