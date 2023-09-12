В Киеве пройдет первый форум устной истории Украины по инициативе музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова

10 октября 2023 г. в Киеве впервые пройдет офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив "Форум устной истории Украины". По соображениям безопасности, время и точное место проведения форума будут сообщены дополнительно.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Форум является инициативой музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который уже более пяти лет документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 80 тысяч свидетельств.

Главная цель инициативы - создавать и углублять связи в сообществе институтов и профессионалов, документирующих опыты, чтобы зафиксировать и сохранить историю и правду продолжающейся войны. В то же время рассказывать о правде войны миру. Создайте поле для мультидисциплинарного диалога, сообщества и объединения документальных инициатив о войне.

Главные темы форума:

- роли и функции проектов устной истории во время войны; существующие подходы к документации опытов войны;

- "болевые точки" в такой документации;

- роль и значение украинского опыта документации опытов войны для мировых практик;

— формирование нарративов о войне и политике памяти; роль государства, общества, институтов в этих процессах;

- что делать с большими массивами собранных данных? Как выглядит будущий архив войны? Как Украине может помочь международный опыт?

- как говорить с международными аудиториями об этой войне?

— каким может быть будущее украинского поля документационных инициатив и основы сотрудничества в нем?

К участию в форуме приглашены представители образовательных, государственных и независимых институций Украины и мира; музеев истории и национальной памяти; украинских городов, пострадавших от войны, а также документалисты.

Мероприятие открыто для партнерства и сотрудничества.

Участие в форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов.

Регистрация доступна по ссылке https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 и открыта до 25 сентября 2023 года.

По вопросам аккредитации прессы, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Носик по электронному адресу onosyk@fdu.org.ua.

По вопросам регистрации и дополнительных вопросов — к Владимиру Капустину по электронному адресу forum@fdu.org.ua.

Во время форума запланирована онлайн-трансляция – https://civilvoicesmuseum.org/news.