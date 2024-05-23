В Киеве продают черешню по "космической" цене: килограмм от 1000 гривен

Сколько стоит черешня в Киеве

По словам журналистки в сюжете, на Владимирском рынке есть черешня по 600, 1000 и 1200 гривен за килограмм. Самая дорогая - импортная.

На самом дорогом рынке Киева - Бессарабском, отечественная черешня стоит 500 гривен, а ягода из Греции 1200 гривен.

На Лукьяновском рынке торгуют преимущественно отечественной черешней. Цены стартуют от 300 гривен, оканчиваются 500 гривен.

На овощном рынке Троещина, где обычно закупаются перекупщики, черешня стоит 700, 300, 250 гривен.

Интересно, что самую дешевую ягоду можно купить на еженедельных столичных ярмарках, которые проходят в каждом районе. Там за летнюю ягоду просят 200 гривен.