В Киеве сообщили о хитрой схеме по выбиванию денег с жильцов в квартирах: как она работает
Жители Киева сообщают о якобы аферистах, которые ходят по квартирам и вымогают деньги.
О такой схеме рассказала жительница столицы Лилия Жалдак на Facebook-странице "Наш дом - Березняки".
В чем состоит схема
Так, Лилия сообщила, что к ее матери на Днепровской набережной внезапно нагрянули работники по "проверке газа". Пенсионерка впустила мужчин в квартиру, они показали ей документы, но так как у нее проблемы со зрением - то подлинность их не доказана.
"Это были двое молодых мужчин старше до 40, как она говорит. Проверили чем-то газ (счетчиков у нее нет), сказали, что у нее "утечка газа", сняли кран, который перекрывает газ. Потом чем-то замазали, оставили свой телефон (один сказал, что его зовут Максим), чтобы отремонтировать, это будет стоить 550 грн и пошли", - сообщила киевлянка.
Женщина не уверена, настоящие ли это работники службы газа или аферисты. В комментариях ей посоветовали позвонить в газовую службу и спросить, отправляли ли к ней сотрудников.
- Для початку, подзвоніть у газову службу і спитайте, чи відправляли працівника на ім'я Максим за вашою адресою тоді дізнаєтесь, чи то справжні працівники. По-друге, під час воєнного стану, повірка не є обов'язковою, тож ви не зобов'язані пускати людей у житло, навіть якщо це справжні газовики .
- Приходила до мене жіночка. Я її не пустила. Посвідчення показала. Сказала треба показання. Я їй на телефон зняла і все. Ніхто нічого не знімав.
- Донесіть до всіх родичів, що ви маєте право нікого не впускати в квартиру, навіть поліцію. На те повинні бути папірці з суду. Хоч для перевірки вентиляція чи лічильників. Без різниці.
Напомним, что украинцам рассказали, как эффективно защититься от мошенников.
Также мы писали о мошенниках, которые похищали деньги во время "обмена валют" с помощью дрона.