В Киеве умер бывший глава Верховной Рады Александр Ткаченко

В Киеве 4 января в возрасте 84 лет скончался бывший глава Верховной Рады Александр Ткаченко. Последние 10 лет он болел и был прикован к коляске.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию журналиста Николая Канишевского в Facebook .

Что известно об экс-главе Верховной Рады

"Ушел из жизни легендарный Александр Николаевич Ткаченко. Он был главой Верховной Рады в конце 1990-х и участником оппозиционной президенту Кучме "Каневской четверки". Главой ВР Ткаченко избрали с 18 раза. Тогда парламент 3 месяца не мог определиться с главой. Так в медиа появился термин "спикериада", - написал журналист.

Также Ткаченко стал автором известной фразы "я не первый, но не второй". Так он ответил на вопрос - кто в Украине главнее: президент или глава парламента?

Последние 10 лет Ткаченко болел и был прикован к коляске. В марте 2024 года ему должно было исполниться 85. У него осталась дочь Алла.

Прощание с Александром Ткаченко состоится 6 января. Его похоронят на Байковом кладбище рядом с женой.

Александр Ткаченко был в оппозиции Леониду Кучме (фото: из открытых источников)

Ткаченко родился 7 марта 1939 года в Черкасской области. Получил образование в Белоцерковском сельскохозяйственном институте.

С июля 1990 года по апрель 1991 года Ткаченко работал первым заместителем Председателя Совета Министров УССР, затем полгода - государственным министром по вопросам аграрной политики и продовольствия.

С 1994 работал в украинском парламенте. Являлся лидером "Селянської партії", а в 1998 году стал главой парламента, его заместителями были коммунист Адам Мартынюк и социал-демократ Виктор Медведчук.

В 2000 году Ткаченко отстранили от должности главы парламента в результате так называемой "бархатной революции".

Александра Ткаченко называют классическим политиком, пришедшим на одну из ключевых должностей независимой Украины с большим советским багажом.

Несмотря на непродолжительное время руководства Верховной Радой, его фигура стала знаковой в украинской политике. Он был последним спикером, который избирался в парламенте так называемым левым большинством.

"Каневская четверка" - Ткаченко на фото крайней справа (фото: Униан)