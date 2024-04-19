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В Киеве обустроили укрытие с модульной мебелью: где находится и как выглядит

Фото: В Киеве создали укрытие с мебелью (facebook.com/dniprrda)
Автор: Людмила Жукова

В Днепровском районе представили новое обустроенное мебелью бомбоубежище IV класса. Его открытие прошло 16 апреля.

Где находится укрытие и как выглядит, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Днепровскую РГА.

Где находится укрытие

Надежное укрытие, которое оборудовали мебелью и большим количеством питьевой воды, находится по адресу ул. Ирины Бекешкиной, 16/2.

Его сделали благодаря совместным усилиям района, 112-й отдельной бригаде территориальной обороны города Киева и представителям благотворительных организаций Латвии и Литвы.

Что есть в укрытии

В бомбоубежище установлена уникальная модульная мебель, изготовленная из березовой фанеры в соответствии с экологическими стандартами в производстве. Дизайн этой мебели разработан Техническим университетом Вильнюса (VILNIUS TECH). Особенность этих систем заключается в их удобстве для транспортировки и монтажа, сегменты легко соединяются без использования инструментов всего за несколько минут.

Во время воздушных тревог граждане смогут находиться в новом безопасном пространстве, рассчитанном на одновременное пребывание 200 человек.

Укрытие находится в Днепровском районе Киева (фото: facebook.com/dniprrda)

Здесь есть все необходимое - кровати, стулья, столики и скамьи. Установлена современная вентиляционная система, есть два входа, запасы воды, туалеты и санитарные помещения. Общая площадь бомбоубежища составляет 135 квадратных метров.

Отдельно отметим, что аналогичная модульная мебель была поставлена метрополитенам Киева и Харькова. Также в столице открываются укрытия в школах и детских садах с использованием литовской технологии.

Напомним, в Киеве женщину не пустили в укрытие элитной гостиницы во время воздушной тревоги.

Кстати, известная украинская телеведущая не смогла попасть в бомбоубежище во время атаки "шахедов".

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Киев