В Киеве назвали переулок в честь Ильи Репина. А он точно не российский художник?

Что известно о переименовании

Татарский переулок - это переулок в Шевченковском районе города Киева. Он лежит от Половецкой улицы до Печенежской улицы.

Переулок возник на рубеже XIX-XX веков. Сначала назывался Святославский переулок или улица Святослава в честь киевского князя Святослава Игоревича. В 1939 году переулок получил название в честь Шишкина.

Однако Киевский городской совет переименовал переулок Шишкинский в честь художника Ильи Репина.

Киевлян удивило такое изменение, потому что принято считать, что Репин - это также российский художник.

"Неожиданно для меня появились переулки Станислава Лема и Ильи Репина", - написал житель Киева Вячеслав Садовничий на своей странице в Facebook.

Скриншот: facebook.com/sadovnychyi

Логичное ли такое переименование

В Протоколе по формированию перечня объектов городского подчинения, названия которых было изменено, говорится, что было два варианта переименования Шишкинского переулка: в честь Всеволода Ярославича и Ильи Репина.

Первый вариант получил 4727 голосов, а второй - 4274. Однако именем Всеволода Ярославича уже переименовали бывшую улицу Генерала Пухова. Поэтому переулок Шишкина стал переулком Репина.

Отрывок из решения КМР о переименовании улиц (скриншот: Styler)

Что касается причастности Репина к России, то она мифическая.

Илья Репин родился в Харьковской губернии в Чугуеве, которая в то время была под контролем Российской империи, поэтому его и считают россиянином. Однако Репин происходит из козацкого рода по прозвищу Рипа.

Можно предположить, что его настоящую фамилию - Рипа - сменили на российский манер Репин. Такая тенденция имела место на территории Украины еще некоторое время.

В творчестве и связях Репина Украина занимала далеко не последнее место. Близким другом художника был украинский историк Дмитрий Яворницкий.

А в картинах художника не раз появлялись украинские мотивы. Самой известной его работой является картина, где запорожцы пишут письмо турецкому султану.

Картина Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (фото: localhistory.org.ua)

В 1863 году Илья Репин уехал в Санкт-Петербург, чтобы начать обучение в Академии искусств, но с первой попытки это не удалось.

Впоследствии он смог это сделать и стать самым лучшим учеником школы. После окончания учебы Репин уехал на стажировку в Париж, где провел шесть лет. Но даже после такого успеха художник вернулся в родной Чугуев.

Перед смертью он пожелал, чтобы его похоронили именно в Чугуеве. Большевистские власти похоронили Илью Репина в парке у его дома и холма, который он называл Чугуевой горкой.