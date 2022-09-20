В Киеве можно сдать кровь для помощи раненым: как и где это сделать

Потребность в донорской крови на войне

Медики отмечают, что в условиях российской полномасштабной войны против нашей страны потребность в донорской крови и ее компонентах в больницах и госпиталях Украины весьма значительна и постоянно растет.

Так, о нехватке запасов крови всех типов сообщают во многих областях. Потребность в донорской крови в прифронтовых городах обеспечивают центры крови, работающие в тылу.

"С начала войны в Украине потребности в компонентах крови значительно возросли, поскольку кроме гражданских пациентов в них нуждаются и наши защитники. Чаще компоненты крови нужны в критических случаях, поэтому для спасения жизни, как гражданских пациентов, так и военных, всегда должны быть соответствующие запасы, и их нужно постоянно пополнять. Одна ваша донация крови сможет спасти до трех жизней", - рассказала медицинский директор Киевского областного центра службы крови Оксана Петренко.

В Киеве можно сдать кровь для военных

В столице в рамках всеукраинской акции по донорству крови желающие могут приобщиться к кампании и помочь военным ВСУ и гражданским.

23 сентября в лечебно-диагностическом центре киевской медицинской сети "Добробут" состоится День донора. В эту дату все желающие смогут сдать кровь и ее компоненты для нужд медицинских учреждений Украины в лечении больных и раненых.

Донором может стать любой украинец старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и с массой тела не менее 50 кг.

Сдать кровь можно будет 23 сентября с 9:00 до 13:00 по адресу: Киев, проспект Воздухофлотский, 54 - корпус С, 6 этаж.

С собой нужно иметь паспорт.

Что важно знать о донации крови

Акцию проводит медсеть "Добробут" совместно с Киевским областным центром службы крови.

Отметим, что символом национальной кампании "Твоя кровь может воевать. Стань донором" стал мурал на воротах обстрелянного дома в центре Харькова. Художник Гамлет Зиньковский создал его после того, как сам сдал кровь для фронта.

Фото: харьковский мурал "Твоя кровь может воевать. Стань донором" стал символом масштабной всеукраинской кампании по донации