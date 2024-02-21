RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для ветеранов в Киеве хотят обустроить терапевтический сад в скандинавском стиле: фото

Как будет выглядеть терапевтический сад для ветеранов (фото: The Village Украина)
Автор: Василина Копытко

Датский градопланировщик и дизайнер Микаэль Колвилл-Андерсен уже полгода занимается созданием проекта терапевтического сада в скандинавском стиле для ветеранов. Особенную зеленую зону хотят обустроить вблизи Контрактовой площади в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Village Украина.

Что известно о проекте

Сад планируют разместить на участке на Притисско-Никольской улице между домами №1 и №5. Этот участок стоит огорожен с 1985 года, с тех пор как там снесли дом. Почти за 40 лет эта территория заросла деревьями и кустарниками.

Сейчас инициаторы проекта работают над получением разрешения от города на использование земли под терапевтический сад. После этого участок расчистят от сухостоя. Затем там проведут археологическое исследование и только после этого определят какие деревья срезать, а какие оставлять.

Колвилл-Андерсен говорит, что терапевтический сад - это обычно озелененный участок на территории больницы, где можно буквально исцеляться природой. В Дании такие сады есть почти в каждом городе. Там такие зеленые зоны создают уже 10-15 лет. Их начали обустраивать для ветеранов, вернувшихся из Ирака и Афганистана.

"Отличие от обычных парков и садов в том, что в разработке таких пространств много науки, в том числе психологии", - добавляет дизайнер.

Проект терапевтического сада для ветеранов (фото: The Village Украина)

"Это не просто сад. Это пространство будет тщательно спланировано и будет включать элементы, способствующие расслаблению, внимательности и сенсорной стимуляции, такие как успокаивающие цвета, мягкие текстуры и благоухающие растения", - говорит Колвилл-Андерсен.

Также там будут зоны для уединения, а также общие пространства для социального взаимодействия и поддержки. Зеленую зону планируют разделить на три уровня в соответствии с уровнем психотравмы посетителя.

"Дизайн сада должен соответствовать разным уровням травм - от тех, кто испытывает наихудшие трудности, до тех, кому нужен более легкий подход к исцелению. Различные зоны реализуются для удовлетворения различных потребностей. Мы будем использовать скандинавский экологический дизайн и архитектуру, а также ландшафтный дизайн, который использует местные виды растительности для укрепления биоразнообразия и улучшения сенсорных впечатлений", - говорит дизайнер.

Читайте также, что архитекторы представили проект восстановления разрушенного района в Гостомеле.

Раньше мы писали о том, как будет выглядеть мемориал в Ягодном, которое 27 дней находилось под оккупацией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевветеран