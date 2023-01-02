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В Киеве из-за аномального потепления распустились сакуры и полетели бабочки (видео)

В Киеве расцвели сакуры и полетели бабочки (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Теплая погода в Киеве, которая держится два дня подряд с Нового года, привела к аномальным явлениям. В столице заметили цветение сакур и даже бабочек.

Смотрите на фото и видео в материале Styler ниже на удивительные природные изменения.

Сакуры в парке "Наталка"

Дерево частично распустилось в парке Оболонского района.

"В то время, когда мы загадывали единственное важнейшее желание на всех, в парке "Наталка" расцвели сакуры. Похоже на хороший знак, не правда ли?" – подписали снимки в КО "Киевзеленстрой".

Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: t.me/kievreal1

На Осокорках - бабочки

Бабочка "Павлиний глаз" заметили киевляне на Левом берегу столицы.

Причиной этому явлению стала аномально теплая зима, которая разбудила деревья и насекомых.

Отметим, что потепление пришло ненадолго, и уже к Рождеству в Украину вернутся морозы.

Также читайте, какая погода в Украине будет в январе 2023 года.

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