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В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)

Киев, Суббота 07 октября 2023 15:13
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В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото) Как проходит ремонт Большой кольцевой дороги (фото: t.me/obolonlife)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве идет ремонт Большой кольцевой дороги, который делает турецкая компания. И хотя план работ достаточно большой, выполняют его быстро.

Как идет ремонт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Життя Оболонського району".

Ремонтный фотоотчет

Строительная бригада уже заасфальтировала продолжение Большой кольцевой дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

При этом местные жители пишут, что темпы работ просто впечатляют.

В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)

Как идет ремонт Большой кольцевой дороги (фото: t.me/obolonlife)

Проект ремонта предусматривает строительство автомобильной дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта с переносом уже существующих коммуникаций и строительством новых.

Новый участок должен улучшить движение в Северном направлении для пассажиров общественного транспорта. Ведь маршрутки смогут сразу ехать на станцию Героев Днепра и не объезжать через улицу Полярную и завод Оболонь.

В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)

Как идет ремонт Большой кольцевой дороги (фото: t.me/obolonlife)

Добавим, что в 2021 году построили развязку через улицу Богатырскую.

Ранее мы рассказывали о том, что водители снова могут платить штрафы на ресурсах МВД онлайн.

Читайте также, как мать погибшего военного сама заасфальтировала дорогу, носящую имя ее сына.

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Киев