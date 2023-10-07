В Киеве строят Большую кольцевую дорогу: что уже успели сделать (фото)

В Киеве идет ремонт Большой кольцевой дороги, который делает турецкая компания. И хотя план работ достаточно большой, выполняют его быстро.

Как идет ремонт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал "Життя Оболонського району".

Ремонтный фотоотчет

Строительная бригада уже заасфальтировала продолжение Большой кольцевой дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

При этом местные жители пишут, что темпы работ просто впечатляют.

Как идет ремонт Большой кольцевой дороги (фото: t.me/obolonlife)

Проект ремонта предусматривает строительство автомобильной дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта с переносом уже существующих коммуникаций и строительством новых.

Новый участок должен улучшить движение в Северном направлении для пассажиров общественного транспорта. Ведь маршрутки смогут сразу ехать на станцию Героев Днепра и не объезжать через улицу Полярную и завод Оболонь.

Как идет ремонт Большой кольцевой дороги (фото: t.me/obolonlife)

Добавим, что в 2021 году построили развязку через улицу Богатырскую.