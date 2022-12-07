В Киеве будут ездить двухэтажные автобусы: как они выглядят (фото)

Что известно о новом транспорте

По словам операционного директора BVG Рольфа Эрфурта, эти автобусы находились в эксплуатации в течение 12 лет в Берлине. Перед отправкой в Украину их проверили в ремонтных мастерских компании.

Также отмечается, что такой помощью Берлин выражает поддержку Украины. Подаренный транспорт сохранит мобильность в Киеве, несмотря на войну.

"Многие транспортные средства общественного транспорта пострадали от российских атак. Летом департамент городской чистоты Берлина уже дарил Украине мусоровозы", - говорится в сообщении.

В Киеве будут автобусы, как в Берлине (фото: Леонид Сазонов)

Двухэтажный автобус в Берлине (фото: facebook.com/DIEBUSGALERIE)

Вот такие автобусы будут курсировать по Киеву (фото: facebook.com/benjamin.north.56)

Заметим, что какие именно автобусы будут предоставлены Киеву - пока неизвестно.

Но можно предположить, что это будет транспорт, активно курсировавший по улицам Германии около 15 лет назад.

Салон автобусов, по которым уже скоро будут ездить киевляне и гости столицы, может быть примерно таким:

Салон автобуса компании Berliner Verkehrsbetriebe (фото: BVB.net)