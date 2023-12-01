В Киеве бесплатно лечат против гепатитов и ВИЧ: как попасть в Центр

В Киеве появился новый Центр по борьбе с ВИЧ и СПИД. Кроме того, здесь лечат все болезни, передающиеся половым путем. Медицинские услуги предоставляются полностью бесплатно.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания "Новини LIVE" рассказывает подробнее о новом медицинском центре.
Открытие Центра посвятили Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря.
В самом медицинском заведении можно пройти скорейшее тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты B, С и сифилис. А также пациенты могут получить лечение. Это очень важно, поскольку ВИЧ не передается от человека к человеку, если его правильно лечить.
Все эти услуги бесплатны.
Тестирование на наличие заболевания можно пройти во вторник и четверг с 14.00 до 20.00, а также в субботу с 10.00 до 18.00. Центр разместили на базе Киевской клинической больницы №5.
Это инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), длительного переживания ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани.
ВИЧ передается:
Однако важно знать и о путях, по которым ВИЧ не передается:
Именно на этом основываются мифы о ВИЧ, поэтому важно знать.
После окончания острой стадии ВИЧ-инфекции развивается бессимптомный период, который длится 8-12 лет. Это именно то время, когда человек становится наиболее опасным для своих сексуальных партнеров, нарушается система иммунной защиты и развиваются заболевания, вызванные возбудителями различных инфекций.
Эта стадия заболевания называется СПИД.
Чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией, следует соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от рискованного по поводу инфицирования ВИЧ поведения, использовать презервативы во время полового акта.
Раньше мы рассказывали, как сегодня лечат ВИЧ и где можно сдать тест на вирус.
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