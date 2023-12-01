У Києві безкоштовно лікують проти гепатитів і ВІЛ: як потрапити до Центру

У Києві з'явився новий Центр боротьби з ВІЛ і СНІД. Крім того, тут лікують всі хвороби, які передаються статевим шляхом. Медичні послуги надають повністю безкоштовно.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання "Новини LIVE" розповідає детальніше про новий медичний центр.
Відкриття Центру присвятили до Всесвітнього дня боротьби зі СНІД, який відзначають 1 грудня.
У самому медичному закладі можна пройти швидке тестування на ВІЛ, вірусні гепатити B, С і сифіліс. А також пацієнти можуть отримати лікування. Це дуже важливо, оскільки ВІЛ не передається від людини до людини, якщо його правильно лікувати.
Усі ці послуги є безкоштовними.
Тестування на наявність захворювання можна пройти у вівторок і четвер з 14:00 до 20:00, а також у суботу з 10:00 до 18:00. Центр розмістили на базі Київської клінічної лікарні №5.
Це інфекційне захворювання, яке розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), довготривалого переживання ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах і клітинах нервової тканини.
ВІЛ передається:
Проте важливо знати й про шляхи, якими ВІЛ не передається:
Саме на цьому ґрунтуються міфи про ВІЛ, тому це важливо знати.
Після закінчення гострої стадії ВІЛ-інфекції розвивається безсимптомний період, який триває 8-12 років. Це саме той час, коли людина стає найбільш небезпечною для своїх сексуальних партнерів, порушується система імунного захисту і розвиваються захворювання, спричинені збудниками різних інфекцій.
Ця стадія хвороби називається СНІД.
Щоб уникнути зараження ВІЛ-інфекцією, варто дотримуватися здорового способу життя, відмовитися від ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки, використовувати презервативи під час статевого акту.
Раніше ми розповідали, як сьогодні лікують ВІЛ і де можна здати тест на вірус.
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