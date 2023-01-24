В Киеве 3-летний мальчик проглотил магниты и месяц жил с ними: родители не догадывались
Врачи киевской больницы Охматдет успешно прооперировали трехлетнего мальчика, который проглотил магниты - посторонние предметы находились в желудке малыша около месяца, о чем родители даже не подозревали.
Об этом передали в Национальной детской специализированной больнице МОЗ Украины Охматдет на странице в Facebook.
Дело в том, что магниты у ребенка обнаружили случайно - родители мальчика обратились к врачу, когда сынишка простудился. И во время обследования маленького пациента у педиатра медик назначил рентген-снимок, на котором с удивлением увидели... 8 магнитов, замкнутых в круг.
Магниты в теле трехлетнего мальчика обнаружили на рентгеновском снимке (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
Остается загадкой, где ребенок нашел магниты, поскольку дома таких игрушек нет, отмечается в сообщении.
"Семью немедленно отправили в Охматдет. При дообследовании было обнаружено четыре погрета в желудке, а остальное - вне его. Команда специалистов ургентной хирургии и эндоскопии изъяли посторонние предметы", - рассказали медики.
Часть магнитов удалось извлечь эндоскопически, а другие уже с помощью хирургического вмешательства (лапаротомии).
Врачи Охматдета изъяли восемь магнитов из тела маленького пациента (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
По словам заведующей отделением эндоскопии Дарьи Вороняк, магниты были в состоянии распада и находились в желудке малыша "довольно продолжительное время, возможно около месяца".
"За этот период возник перфорация между желудком и тонкой кишкой", - добавила она.
Хирургическая операция по удалению магнитов, которые проглотил трехлетний мальчик (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
Врачи призывают родителей не покупать детям магниты и игрушки, в которых есть такие предметы. Кроме того, следует быть внимательными к симптомам, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок проглотил магниты - среди них боль в животе, рвота и температура.
Специалисты Охматдета изъяли магниты из желудка маленького мальчика (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
Ранее мы писали, что по данным Системы оперативного взаимного оповещения о продукции, в Украине запрещены восемь детских игрушек, поскольку они представляют серьезную угрозу для жизни маленьких детей. Среди них - игрушки конструкторы и головоломки "Неокуб", которые состоят из маленьких шарообразных магнитов, которые в случае случайного глотания ребенком могут привести к перекрытию дыхательных путей и удушению или асфиксии, образованию язв в кишечной полости.
Обратим внимание, что в Украине подобные случаи из-за игрушек с магнитами - не редкость. Недавно в Харькове из-за магнитной игрушки младенцу провели сложную операцию. Также сообщалось, что в январе 2022-го в Днепре магниты из игрушки продырявили двухлетнему мальчику кишечник.
А также напомним, что до этого в Черкассах 12-летний ребенок едва не погиб из-за магнитных шариков.