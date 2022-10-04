RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве 25-летняя женщина упала в озеро в парке: патрульные показали видео спасения

Фото: киевские патрульные спасли женщину, которая упала в озеро (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве правоохранители спасли 25-летнюю женщину, которая упала в озеро и не могла самостоятельно выбраться из воды.

Об этом 4 октября передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Кобзарской в Подольском районе столицы, где расположен парк Кинь-Грусть с водоемами.

Как рассказали правоохранители, вечером им поступило сообщение на линию 102 о крике о помощи, раздающимся тут недалеко от ставка.

На место прибыли полицейские Виталий Журавель и Мария Ткач. Инспекторов встретила взволнованная женщина, которая рассказала, что с подругой отдыхала на берегу озера, и в определенный момент та по неосторожности упала в воду.

"Не теряя времени, стражи порядка приступили к поискам и впоследствии обнаружили в воде полусознательную женщину. Она сильно замерзла и имела признаки алкогольного опьянения", - говорится в публикации.

Патрульные вытащили гражданку и вызвали медиков, сопроводили пострадавшую в карету "скорой помощи", которая доставила молодую женщину в больницу.

Также правоохранители опубликовали видео, как инспекторы спасли киевлянку, попавшую в беду.

Полицейские призывают всех, кто заметил людей, нуждающихся в помощи, незамедлительно звонить на линию 102.

Видео: киевские патрульные Виталий Журавель и Мария Ткач, которые спасли упавшую в озеро женщину

Напомним, недавно в Киевской области полицейские спасли мужчину, у которого случился инсульт за рулем.

А также мы писали, что ранее зимой в Николаеве патрульные полицейские Андрей и Юлия спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста, и было опубликовано видео героического поступка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевполиция