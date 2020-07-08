У Києві злий пес тримає в страху всю округу: нападає на людей і тварин

У Києві собака бійцівської породи стаффордширський тер'єр тримає в страху мешканців кількох будинків на Оболоні. Днями через стаффа залишився без вуха бігль, з яким гуляла господиня. Але злий пес демонструє свою агресію і людям.

Раніше пес і його господар прославилися, коли у мережі з'явилося відео нападу цього самого стаффордширського тер'єра на жінку з собакою мирної породи бігль. А в кінці червня, розповідають люди, цей самий стафф стрибнув на спину перехожому.

Сутичка між собаками сталася за адресою Прирічна, 27, в декількох метрах від дитячого майданчика. Нині про подію нагадують лише краплі крові, що залишилися на асфальті, йдеться в сюжеті ТСН.

Сусідка господаря стаффа Євгенія каже, що пару тижнів тому собаку нацькували на її мопса, але дісталося дівчині. Катя розповідає, що собака наскочила на неї і скинула на асфальт. Дівчина пошкодила палець і не могла тиждень наступати на ногу. Вона написала заяву в поліцію.

І такі інциденти не поодинокі, адже господар стаффа постійно гуляє з ним у стані алкогольного сп'яніння. Серед потерпілих - хаскі по імені Буся з сусіднього будинку. Стафф вчепився псові на шию, після чого собаці накладали шви. А господарі стаффа замість компенсації на наступний день намагалися побити постраждалу сторону в сусідньому дворі.

Кілька днів тому стафф кинувся на шию чоловікові, ну а господарі собаки на зв'язок не виходять, двері не відкривають.

Кінологи кажуть, що стафф - порода, яку потрібно виховувати з дитинства.

"Якщо ви завели цю собаку, ви повинні з нею займатися. Займатися загальним курсом дресирування, слухняністю", - говорить кінолог.

А в разі несподіваної атаки, собак розтягувати і бити не треба, адже від цього хватка стає тільки міцніше. Кінолог радить несподіваний подразник - голосний звук, а ще краще - воду.

У поліції кажуть, що на власника пса вже неодноразово складали протоколи за ст. 154 "Порушення правил утримання собак і котів". У такому разі суд може призначити штраф або вилучення собаки.

У Києві злий стафф тероризує людей і тварин (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що співробітницю ПриватБанку покусала собака, а в цей час господар пса не хотів залишати чергу в банк.

Також повідомлялося, що вчені нарешті з'ясували, скільки років собакам, і це не один рік до семи людських.