У Києві жорстко зганьбилися комунальники: момент потрапив на відео

У Києві епічно зганьбилися комунальники (колаж РБК-Україна)

У Києві комунальники стригли траву під снігом

У Києві 17 листопада випав перший сніг. Він йшов весь вечір і вкрив своїм покровом землю. Співробітники комунальних служб вирішили під час опадів покосити траву. Інцидент стався на березі Русанівського каналу, повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

"Вздовж каналу на Русанівці стрижуть газон. Може хто знає, навіщо вони це роблять в сніг?" - написали в повідомленні.

На короткому ролику можна побачити, як працівник комунальної служби наполегливо походжає газонокосаркою по сніговому покриву.

У Києві комунальники косили траву під снігом

В коментарях українці почали сміятися і іронізувати над цим фактом.

У нас таке робили не раз біля сусідського будинку на минулих тижнях!!! теж в шоці))) по землі, як ніби возить.

Скошена трава перегниє, таким чином створивши природне добриво. А навесні швидше зазеленіє рівним шаром.

Мені газон робили хлопці, попередили що на зиму треба залишити 2 см трави. Інше зістригти. На літо норм 6см. Може тут таке ж?

Традиції! Ремонтувати дороги під зливами, класти асфальт на сніг, когити траву під снігом - це все традиції) Та військові хитрощі.

У мене пару тижнів тому перед будинком стригли опале сухе листя. Так що все нормально.

Просто освоюють гроші киян - платників податків, а ви й далі голосуйте за господарників та професіоналів.

Як ми раніше писали, в Києві в карантин продовжують їздити забиті людьми маршрутки. Про соціальної дистанції мови не йде.