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У Києві жорстко зганьбилися комунальники: момент потрапив на відео

Київ, Четвер 19 листопада 2020 11:27
У Києві жорстко зганьбилися комунальники: момент потрапив на відео
У Києві епічно зганьбилися комунальники (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві комунальники стригли траву під снігом

У Києві 17 листопада випав перший сніг. Він йшов весь вечір і вкрив своїм покровом землю. Співробітники комунальних служб вирішили під час опадів покосити траву. Інцидент стався на березі Русанівського каналу, повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

"Вздовж каналу на Русанівці стрижуть газон. Може хто знає, навіщо вони це роблять в сніг?" - написали в повідомленні.

На короткому ролику можна побачити, як працівник комунальної служби наполегливо походжає газонокосаркою по сніговому покриву.

У Києві комунальники косили траву під снігом

В коментарях українці почали сміятися і іронізувати над цим фактом.

  • У нас таке робили не раз біля сусідського будинку на минулих тижнях!!! теж в шоці))) по землі, як ніби возить.
  • Скошена трава перегниє, таким чином створивши природне добриво. А навесні швидше зазеленіє рівним шаром.
  • Мені газон робили хлопці, попередили що на зиму треба залишити 2 см трави. Інше зістригти. На літо норм 6см. Може тут таке ж?
  • Традиції! Ремонтувати дороги під зливами, класти асфальт на сніг, когити траву під снігом - це все традиції) Та військові хитрощі.
  • У мене пару тижнів тому перед будинком стригли опале сухе листя. Так що все нормально.
  • Просто освоюють гроші киян - платників податків, а ви й далі голосуйте за господарників та професіоналів.

Як ми раніше писали, в Києві в карантин продовжують їздити забиті людьми маршрутки. Про соціальної дистанції мови не йде.

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