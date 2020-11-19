В Киеве жестко опозорились коммунальщики: момент попал на видео
Киев, Четверг 19 ноября 2020 11:27
Новина українською
В Киеве эпично опозорились коммунальщики (коллаж РБК-Украина)
В Киеве коммунальщики стригли траву под снегом
В Киеве 17 ноября выпал первый снег. Он шел весь вечер и укрыл своим покровом землю. Сотрудники коммунальных служб решили во время осадков покосить траву. Инцидент произошел на берегу Русановского канала, сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Вдоль канала на Русановке стригут газон. Может кто, знает, зачем они это делают в снег?" - написали в сообщении.
На коротком ролике можно увидеть, как сотрудник коммунальной службы упорно прохаживается газонокосилкой по снежному покрову.
В Киеве коммунальщики косили траву под снегом
В комментариях украинцы начали смеяться и иронизировать над данным фактом.
- У нас такое делали не раз около соседского дома на прошлых неделях!!! тоже в шоке))) по земле как будто возит.
- Скошенная трава перегниет, таким образом создав естественное удобрение. А весной быстрее зазеленеет ровным ковром.
- Мне газон делали ребята, предупредили что на зиму надо оставить 2 см травы. Остальное состричь. На лето норм 6см. Может тут такое же?
- Традиції! Ремонтувати дороги під зливами, класти асфальт на сніг, когити траву під снігом - це все традиції) Та військові хитрощі.
- У меня пару недель назад перед домом стригли опавшие сухие листья. Так что все нормально.
- Просто освоюють гроші киян - платників податків, а ви й далі голосуйте за господарників та професіоналів.
Как мы ранее писали, в Киеве в карантин продолжают ездить забитые людьми маршрутки. О социальной дистанции речи не идет.
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