У Києві затонула яхта: вражаючі фото і відео

Сьогодні, 8 листопада, в Києві працівники теплохода помітили яхту, яка затонула в Дніпрі. Близько 8 години ранку вони викликали правоохоронців. На місце інциденту також прибули рятувальники КАРС і ДСНС. Про це повідомляє Інформатор.

Затонулу яхту притягли до берега між Собачим гирлом і Верблюжою затокою. Після того, як судно доставили до берега його оглянули водолази. Всередині яхти, нікого не знайшли.

У Києві на Дніпрі затонула яхта (відео: YouTube/Авто Інформатор)

На дні судна була виявлена велика пробоїна. Рятувальники припускають, що вона утворилася після зіткнення з буйом. Яхта швидко наповнилася водою і пішла на дно.

У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото: kiev.informator.ua)

На яхті рятувальники знайшли документи, після чого вони зв'язалися з власником судна. Господаря викликали на місце інциденту для прояснення обставин трагедії.

У Києві на Дніпрі затонула яхта (фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що українці переправляли мігрантів саморобними "яхтами" в Європу. На сьогоднішній день в Греції та Італії саме за такі злочини відбувають покарання близько 300 українців.

Раніше повідомлялося про те, що народний депутат Юрій Шаповалов під час засідання Ради вибирав собі яхту для круїзу. При цьому деякі пропозиції досягали 12 тисяч доларів за одну поїздку.

Ми також писали про те, що Володимир Кличко ледь не загинув під час відпочинку на яхті, на якій був разом з сім'єю і друзями.