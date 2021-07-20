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У Києві знову затоплює метро: з'явилися мішки з піском

Автор: Роман Мирончук

У вівторок увечері, 20 липня, в Києві почався затяжний дощ. Він був не такий сильний, як вчора, але цих опадів вистачило, щоб затопити станцію метро "Позняки", яка знаходиться в Харківському районі столиці.

Відео затопленого переходу метро опублікував Telegram-канал "KIEVMAP".

На ньому видно, як жінка з парасолькою йде по воді.

Також з'явилося фото, де біля входу на станцію "Позняки" поставили мішки з піском. Це повинно врятувати станцію від потопу.

Станцію метро "Позняки" затоплює (фото: Telegram-канал "KIEVMAP")

Також в мережі є відео з Позняків, на якому видно плачевну ситуацію на дорозі до Епіцентру. Ливнівки не справляються зі своїм завданням і автомобілі їздять по воді.

Нагадаємо, вчора в Києві пройшла потужна злива. За пів години випала тижнева норма опадів, в результаті чого було затоплено дві станції метро - "Берестейська" та "Академмістечко".

Ситуація біля метро "Берестейська" була критичною і станцію довелося закрити. Крім того, через зливу в місті було затоплено багато вулиць.

Ми також писали про те, що потужна злива у Львові затопила Mcdonald's. Працівники намагалися вичерпати дощову воду на вулицю. Спочатку використовували ганчірки, а потім навіть таці.

Негода тоді пошкодила територію і приміщення 7 шкіл і 9 дитячих садків. Крім того, в Центрі дитячої та юнацької творчості Залізничного району зірвало дах.

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