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У Києві засвітилося елітне авто за 11 млн на російських номерах

Київ, Четвер 05 листопада 2020 10:55
У Києві засвітилося елітне авто за 11 млн на російських номерах
У Києві помітили дороге авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На вулицях Києва побачили розкішне авто з російською реєстрацією

У Києві побачили розкішний і дорогий автомобіль Lamborghini Urus. Його вартість складає приблизно 400 тисяч доларів або 11 мільйонів гривень. Судячи з усього, власник позашляховика приїхав з Росії, бо на авто видніються російські номери. Про це повідомили на сторінці у Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Розкішний суперкар оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 650 л. с. і здатний розвинути 305 км/год, а розгін до сотні займає 3,6 с. відноситься до однієї з найшвидших машин такого класу.

У Києві засвітилося елітне авто за 11 млн на російських номерахУ Києві засвітилося елітне авто за 11 млн на російських номерахУ Києві помітили автомобіль за 11 мільйонів гривень (фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)

В коментарях відреагували на появу в Києві такої потужної і красивої машини.

  • Мені сам по собі не дуже цей автомобіль, але колір зробив свою справу.
  • Гарний! І назва як моє прізвище майже.
  • Бомба.
  • Мені сам по собі не дуже цей автомобіль, але колір зробив свою справу.

Як ми раніше повідомляли, у центрі Харкова по проспекту Науки на парковці були помічені два суперкари. Дорогі автомобілі McLaren 570S і Mercedes-AMG G63 помітили перехожі.

Нагадаємо, що раніше у Києві помітили ексклюзивне авто, випущене в пам'ять про знаменитий фільм. Рідкісний ексклюзивний автомобіль потрапив в об'єктиви перехожих.

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