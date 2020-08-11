У Києві запустили в небо величезний прапор Білорусі: фантастичне відео

У Києві в небо запустили величезний біло-червоно-білий прапор Білорусі, який став символом найграндіозніших протестів в країні за весь час. Українці таким чином висловили підтримку білорусам, які вийшли на протести проти результатів виборів.

На фантастичних кадрах, зроблених з дрона, дві дівчинки біжать по новому пішохідно-велосипедному мосту. В руках у них величезний прапор. Потім одну з дівчаток міняє дорослий. А на наступних кадрах прапор вже майорить у небі над дніпровськими схилами.

Фантастичне відео з'явилося на сторінці Facebook Dronarium Україна (тут відео більш високої якості). Ролик змонтований під пісню "Перемен" групи Кіно, яка стала символом протестів у Білорусі.

У Києві запустили гігантський прапор Білорусі (відео: YouTube)

Цікаво, що біло-червоно-білий прапор не є нині державним символом країни. Таке забарвлення було у Білоруської народної республіки в 1918-1919 роках, а також з 1991 по 1995 роки. Незабаром після приходу Лукашенка до влади, символом країни став червоно-зелений стяг з вишивкою збоку - майже такий, як при СРСР, але без серпа і молота.

Відзначимо, що в протестах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко звинувачує кого завгодно, але тільки не себе і не нинішній режим. Людей, що вийшли на вулицю, він назвав "вівцями", а в протестах частково звинуватив "майданутих українців".

"Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про які я говорив. У тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей ", - заявив чинний президент в інтерв'ю виданню Белта.

Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися 9 серпня. Люди стали виходити на вулицю, коли Лукашенко знову оголосили переможцем президентських перегонів. За даними ЦВК він набрав понад 80% голосів, а його головний опонент Світлана Тихановська не дотягнула і до 10%. Хоча дані екзитполів і ряд опублікованих протоколів показував явну перевагу Тихановської.

Відзначимо, що Світлана Тихановська - головний опонент Лукашенка на виборах - покинула країну. Політик поїхала в Литву, після чого записала два відеозвернення. В одному вона зізналася в слабкості, а в другому - закликала людей піти з вулиць. Текст другого запису політик прочитала з листка, виглядала вона пригніченою.

Раніше ми публікували фото протестів в Білорусі, які зачіпають за живе.