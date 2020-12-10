У Києві помітили загадковий моноліт на місці, де жив Хорив

У Києві з'явився загадковий трикутний металевий моноліт, який вперше помітили ще в листопаді в пустелі американського штату Юта. Блискучий об'єкт висотою в кілька метрів встановлений в історичному місці - на одному з київських пагорбів - Замковій горі, де, за легендою, жив Хорив - один із засновників Києва.

Фото обеліска показав у Facebook Юрій Романенко.

Це історичне місце також називається Хоривиця. Хто встановив там моноліт, і з якою метою - невідомо. Моноліт заввишки кілька метрів і завширшки близько 45 сантиметрів, він виготовлений з металу.

"Таємничий обеліск з Каліфорнії знайшовся на Замковій горі в Києві. Кажуть, що за цим стоїть Ілон Маск. Ще кажуть, що енергетика обеліска лікує від ковіда і змов", - підписані фото.

У Києві з'явився металевий моноліт з Юти (фото: facebook.com/yuriy.romanenko)

Зазначимо, що такі скульптури з'являлися в різних куточках планети. Перший виявили в пустелі американського штату Юта, потім в Румунії, а 2 грудня третій моноліт знову помітили в США, в штаті Каліфорнія.

У Києві з'явився загадковий моноліт (фото: facebook.com/yuriy.romanenko)

В мережі пишуть, що моноліт бачили ще й у Варшаві, жартують, а також висловлюють припущення, хто може встановлювати ці обеліски.

"Вже начебто з'ясували, що це звичайна інсталяція, а не інопланетяни.

До вечора цигани на металобрухт здадуть.

Американці придумали, щоб розіграти людей під кінець року, десь писали.

І у Варшаві нещодавно з'єднання явився!

Базова станція 5G від масонів. Ховайтесь! Вдягайте шапочки!" - пишуть коментатори.

Цікаво, що подібний моноліт з'явився також прямо посеред Макухівського звалища в Полтавській області. Фото обеліска опублікували в Facebook-групі UAnimals.

Моноліт помітили в Полтавській області (фото: facebook.com/UAnimals)

Раніше ми писали, що у центрі Одеси знайшли останки стародавньої фортеці. Не виключено, що об'єкт може стати новою туристичною Меккою, адже від цієї будови, ймовірно, виросло все місто на березі Чорного моря.

Також повідомлялося, що у Польщі помітили НЛО. Уфологи кажуть, що фото об'єкта одне з найкращих за останні десятки років.