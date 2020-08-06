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У Києві помітили цинічного шкуродера: труїв і вбивав котів

Київ, Четвер 06 серпня 2020 08:22
У Києві помітили цинічного шкуродера: труїв і вбивав котів
У Києві помічений жорстокий гицель (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві люди викликали поліцію з приводу жорстокого поводження з тваринами

У Києві люди викликали поліцію, щоб покарати чоловіка, який душив і вбивав у дворі котів. Інцидент стався на вулиці Прилужній, 8. Як повідомили правоохоронцям очевидці, невідомий чоловік на чорному автомобілі приїхав у їхній двір, отруїв отрутою котів, а потім вбивав тварин. Після скоєного шкуродер зник.

Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Після скоєного вбивця сховався. Зараз поліцейські намагаються з'ясувати всі обставини цієї жахливої події", - сказано в повідомленні.

Фото можна подивитися тут. Увага, фото 18+

В коментарях українці відреагували на кричущий випадок вбивства тварин.

  • Прям за 5 хвилин повбивав?... Що ж не вийшов ніхто, або чавунні сковорідки так качалки у квартирах перевелися?
  • Потім це тварина на людей перейде.
  • Жах, котів то за що?! Вони ж ніколи не нападають на людей!
  • Ну а самі "спасатєлі" чого не рятували.

Як ми раніше повідомляли, кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами в Україні буде наступати вже з 14 років. Верховна Рада прийняла законопроект, який спрямований на захист тварин і серйозно посилює покарання за жорстоке поводження з ними. Згідно з цим законом, за побої і знущання над тваринами передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн, а за вбивство загрожує тюремний строк до шести місяців.

Читайте також гицелів почнуть карати за знущання над тваринами.

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