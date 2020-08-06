ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве заметили циничного живодера: травил и убивал котов

Киев, Четверг 06 августа 2020 08:22
В Киеве заметили циничного живодера: травил и убивал котов
В Киеве замечен жестокий живодер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве люди вызвали полицию по поводу жестокого обращения с животными

В Киеве люди вызвали полицию, чтобы наказать мужчину, который душил и убивал во дворе котов. Инцидент произошел на улице Прилужной, 8. Как сообщили правоохранителям очевидцы, неизвестный мужчина на черном автомобиле приехал в их двор, отравил ядом котов, а потом убивал животных. После содеянного живодер скрылся.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"После содеянного убийца скрылся. Сейчас полицейские пытаются выяснить все обстоятельства этого ужасного события", - сказано в сообщении.

Фото можно посмотреть здесь. Внимание, фото 18+

В комментариях украинцы отреагировали на вопиющий случай убийства животных.

  • Прям за 5 минут поубивал?... Что ж не вышел-то никто, или чугунные сковородки да скалки в квартирах перевелись?
  • Потом это животное на людей перейдет.
  • Ужас, котів то за що?! Вони ж ніколи не нападають на людей!
  • Ну а самі " спасатєлі" чого не спасали.

Как мы ранее сообщали, криминальная ответственность за жестокое обращение с животными в Украине будет наступать уже с 14 лет. Верховная Рада приняла законопроект, который направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними. Согласно этому закону, за побои и издевательства над животными предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 грн, а за убийство грозит тюремный срок до шести месяцев.

Читайте также, живодеров начнут наказывать за издевательства над питомцами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины живодер
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь