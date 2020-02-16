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Шкуродерів почнуть карати за знущання над тваринами: що відомо

STYLERЖиття    16.02.2020 - 11:59
Шкуродерів почнуть карати за знущання над тваринами: що відомо
Закон про захист тварин - всі подробиці

За знущання над тваринами можна буде потрапити до в'язниці

Закон про захист тварин свідчить, що всі "жебраки" з тваринами, які пропонують сфотографуватися за гроші на вулиці, повинні будуть зникнути, інакше їм загрожуватимуть великі неприємності.

Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами буде наступати вже з 14 років. Яких законодавчих змін очікувати у сфері захисту тварин і що потрібно знати українцям, розповів сайт "Сьогодні".

Не так давно Верховна Рада прийняла законопроект, який спрямований на захист тварин і серйозно посилює покарання за жорстоке поводження з ними. Згідно з цим законом, за побої і знущання над тваринами передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн, а за вбивство загрожує тюремний строк до шести місяців.

Забороняється знищення з метою регулювання чисельності безпритульних тварин, заборонено бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних та домашніх тварин. Якщо з твариною жорстоко поводилися - її можуть конфіскувати.

Директор ГО "Чотири лапи Україна" Олександра Лисчишина зазначає, що в нашій країні дуже багато бездомних тварин, але масштабна стерилізація допоможе врегулювати їх число.

"Український досвід говорить про те, що суворість законодавчих норм не завжди призводить до їх виконання. Але посилення відповідальності за знущання над тваринами – це сигнал про те, що Україні йде до розвитку цивілізованого суспільства", - зазначає зоозахисник.

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