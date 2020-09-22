У Києві помітили священиків на дорогому тюнінгованому авто за мільйон (відео)

У Києві помітили священників на супердорогому автомобілі Mercedes-Benz GL. Двох священнослужителів в рясах побачили біля позашляховика, коли вони діставали щось з багажника.

Викривальний відеоролик був опубліковано в TikTok очевидцями, які таємно зняли цю недозволену розкіш.

Цікаво, що автомобіль був тюнінгований після випуску з заводу. Зокрема, на ньому встановлені "круті" чорні диски.

"О*уенно висять пацани, на чорних дисках... З божою допомогою, як кажуть", - коментує автор відео.

У Києві священники їздять на Mercedes-Benz GL (відео: YouTube/NEWS 24)

Відзначимо, що ціна на таке б/у авто стартує від одного мільйона гривень в Україні. У середньому Mercedes-Benz GL з пробігом можна придбати за 37-49 тисяч доларів. Відповідно, нові авто з заводу стоять на порядок дорожче.

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