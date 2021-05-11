У Києві помітили Ferrari за 14 млн: найдорожчий в країні

На вулицях Києва помітили супердорогий автомобіль Ferrari вартістю майже 14 млн гривень (500 тисяч доларів).
Це гоночне авто називають найдорожчим в країні, пише mashyna.com.ua.
На італійській моделі Ferrari SF90 Stradale були українські номери.
Повідомляється, що суперкар потрапив в Україну кілька місяців тому, і номерний знак отримав у березні.
На даний момент авто одне з найдорожчих, які знаходяться на території нашої країни.
Фото: Ferrari SF90 Stradale (mashyna.com.ua)
Серійне виробництво моделі почалося зовсім недавно - в 2019 році. Такий Ferrari оснащений 4,0-літровим твін-турбо V8 і трьома електромоторами. Сумарна потужність силової установки становить 1000 кінських сил з 800 Нм крутного моменту.
Розганяється італієць до 100 км/год за 2,5 секунди. Максимальна швидкість, яку може розвинути авто - 340 км/год. Електрична тяга дозволяє проїхати 25 км.
Фото: у Києві помітили дуже дорогий Ferrari (mashyna.com.ua)
Відзначимо, що у суперкара немає задньої передачі. Передні колеса функціонують як передача заднього ходу.
Раніше експерти розповіли українцям, в яких випадках моторну оливу потрібно міняти раніше терміну.
Також були названі авто з пробігом, які можна сміливо купувати.