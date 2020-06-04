У Києві затримали зухвалого злодія: фото "героя"

У Києві на гарячому затримали злодія в магазині техніки
У Києві на гарячому спіймали нахабного злодія, який на очах у всіх хотів вкрасти товар. Інцидент стався у ТЦ Dream Town. Поки всі продавці були зайняті, чоловік встиг взяти муляж від смартфона і пульт від електротранспорту.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"Сьогодні вдень цей не дуже кмітливий молодий чоловік зайшов в один з магазинів електроніки в ТРЦ DreamTown. Поки всі консультанти були зайняті, він зібрав усе, що погано лежить. З цінного - муляж телефон Huawei і пульт від електро-транспорту (ключі) і спробував піти", - сказано в повідомленні.
Злодіяпобачивв один з клієнтів магазину і покликав на допомогу охоронця. Цікаво, що при собі у нахабного злодія виявили шматок сиру.
В коментарях українці відзначили, що у людини з напоєм Revo в кишені не може бути все в порядку.
Як ми раніше писали, у Києві знову активізувалися кишенькові злодії.
Автор: Людмила Жукова