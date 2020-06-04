В Киеве задержали наглого вора: фото "героя"

В Киеве на горячем поймали наглого вора, который на глазах у всех хотел украсть товар. Инцидент произошел в ТЦ Dream Town. Пока все продавцы были заняты, мужчина успел взять муляж от смартфона и пульт от электротранспорта.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Сегодня днем этот не очень смышленый молодой человек зашел в один из магазинов электроники в ТРЦ DreamTown. Пока все консультанты были заняты, он собрал все, что плохо лежит. Из ценного - муляж от телефона Huawei и пульт от электро-транспорта (ключи) и попытался уйти", - сказано в сообщении.

Вора заметил один из клиентов магазина и позвал на помощь охранника. Интересно, что при себе у наглого вора обнаружили кусок сыра.

В Киеве задержали наглого вора (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отметили, что у человека с напитком Revo в кармане не может быть все в порядке.

З тих людей що систематично п'ють Рево нічого путнього не виросте.

Ну вот ножик под телефоном смущает, последствия для задерживающего могли быть трагичны.

Мышь на сыр ловится.

Как мы ранее писали, в Киеве снова активизировались карманники.