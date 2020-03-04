У Києві затримали на гарячому спритних злодіїв: фото групи "героїв"

У Києві небайдужі люди самі затримали злодіїв
У Києві біля метро "Шулявська" зловили нахабних злодіїв-кишенькових злодіїв. Зловмисники хотіли вкрасти у дівчини мобільний телефон, але це вчасно побачили небайдужі люди. Вони допомогли "скрутити" спритних злодіїв і викликали поліцію. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Небайдужість і згуртованість у всій красі. На станції Індустріальна люди побачили, як двоє поганих людей крадуть у дівчини мобільний телефон. Вони не відвернулися, не відійшли, а навпаки - затримали негідників і покликали поліцію", - написали на сторінці.
Українці висловили свою думку про затримання злодіїв в коментарях. Багато подякували хлопців за таку відвагу і мужність.
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