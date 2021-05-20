У Києві забив потужний "гейзер": машинам повибивало скло

У четвер, 20 травня, в Києві прорвало теплотрасу біля Національної бібліотеки імені Вернадського, яка знаходиться поруч зі станцією метро "Деміївська". Через потужний напір води машинам повибивало скло.
Про це розповіли в групі "Сусіди. Голосіїв" в Facebook.
"Увага!!! Аварія на бібліотеці Вернадського! 4 машини з ліву повибивало скло, терміново заберіть свої машини!",- йдеться в повідомленні.
У мережі також з'явилося відео події. Струмінь води поливав поруч припарковані автомобілі.
У Києві прорвало трубу (facebook.com/KyivOperativ)
Судячи з фото, можливо, що скло повибивало навіть більше, ніж чотирьом машинам. Біля машин також розкидані камені, які могли пошкодити і кузов авто.
У Києві прорвало трубу (фото: facebook.com/Анна Кравчинська)
У Києві прорвало трубу (фото: facebook.com/glsvkyiv)
Ось, що пишуть з цього приводу користувачі мережі.
Нагадаємо, на вулиці Пушкінській прорвало трубу так, що потоки хлинули через всю вулицю.
Раніше в центрі Києва на вулиці забив "гейзер", і його висота сягала 7 поверху.