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В Києві вихід зі станції метро змінили до невпізнаваності: дивіться фото

Станція метро "Позняки" (фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)
Автор: Дмитрий Войналович

Метро Києва продовжує змінюватися. В тому числі - візуально. Так, днями один із виходів зі станції "Позняки" отримав сучасний та стильний вигляд.

Як зараз виглядає вихід зі станції "Позняки", показав у своєму Facebook столичний мер Віталій Кличко.

Відтепер, замість обнесеного кіосками виходу з метро на проспект Миколи Бажана, красується гарний фасад з невеликою зоною відпочинку.

Як змінився вихід зі станції "Позняки" (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"Дякую всім підприємцям, компаніям, соціально-відповідальному бізнесу, який допомагає робити нашу столицю гарнішою та комфортнішою! Особливо в такий драматичний для країни та столиці час. Коли, в умовах економічної кризи, спричиненої агресією росії, більша частина фінансів йде на забезпечення обороноздатності держави, на підтримку наших захисників", - написав Кличко.

"Разом все подолаємо і переможемо!" - додав він.

Разом з тим, як видно на фото, стихійна торгівля в переході нікуди не ділася... Можливо, це тимчасове явище.

У коментарях кияни відзначають, що реконструйований вихід з метро виглядає дійсно гарно і "так треба зробити біля кожного виходу метро та переходу".

Але разом з тим дехто відзначає, що "МАФи виглядали жахливо, але це приблизно - 10 робочих місць та - платники податку".

Станція метро "Позняки" у 1994 році (фото: facebook.com/DVisti)

Додамо, що станція "Позняки", назва якої походить від однойменного житлового масиву, що знаходиться поряд, розташована на Сирецько-Печерській лінії між "Осокорками" та "Харківською". Вона була відкрита 28 грудня 1994 року.

Станція має кілька конструктивних недоліків. Один з них - погана гідроізоляція, через що під час сильних дощів перехід завжди підтоплює.

Підтоплені "Позняки" (фото: KYIVMAP / dtp.kiev.ua)

Крім того, з іншою стороною проспекту Бажана станція поєднана лише одним підземним переходом біля західного входу, через що величезний пасажиропотік концентрується у цій частині станції.

Експерти кажуть, що будівництво східного підземного переходу суттєво покращило б сполучення зі станцією та розвантажило б західний вихід.

Нагадаємо, що з 5 вересня столичний метрополітен скоротив інтервал руху потягів.

Також ми писали, що у Києві вже скоро можуть впровадити новий спосіб оплати проїзду в транспорті.

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КиївПозняки