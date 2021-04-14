У Києві лікарі вимагали хабарі за померлих від COVID-19: у лікарні прогримів скандал

Мова йде про лікарню №8 у столиці і патологоанатома Бориса Боринфельда і його помічника. Їх затримали під час отримання хабара від одного з родичів померлих.

Лікарі вимагали гроші, щоб помити померлого, зробити розтин і зберігати його тіло в морзі. Ці послуги є безкоштовними для українців.

"З'ясувалося, що це - не поодинокий факт, коли вони отримували гроші від рідних померлих за надання послуг, які насправді є безкоштовними. Згідно зі свідченнями заявника таку вимогу було висунуто безальтернативно. Тобто він повинен був заплатити 4000 гривень і тільки потім забрати тіло", - розповіла прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Лікарів затримали під час передачі коштів за підготовку та видачу тіла жінки, яка померла від коронавірусу. Родичі хотіли поховати її у відкритій труні. Лікарі попросили за це 30 тисяч гривень.

"Якщо ви хочете поховати свою тещу, як собаку, то, будь ласка. А якщо ні, то платіть гроші. Він говорив, що треба дати передоплату 4000 гривень. А на наступний день у вівторок мій чоловік пішов доплачувати 22 тис. грн. А в день похорону мій чоловік знову заносить ще 4000, я кажу, куди за що?" - розповіла киянка Олена.

Останні півтора року батько киянина Сергія страждав хворобою Альцгеймера. Наприкінці лютого він помер. У морзі Сергію нарахували космічну суму.

"Вони мені нарахували 14620 грн. Ще сказали, що зроблять 20 грн знижки. Брали 2000 тільки за те, щоб перевести тіло з будинку в морг", - розповів Сергій Сидренко.

Наголошується, що схема лікарів працювала далеко не один рік. Якщо їх провина буде доведена, їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

У Києві лікарі попалися на хабарі