В Киеве врачи требовали взятки за умерших от COVID-19: в больнице прогремел скандал

Речь идет о больнице №8 в столице и патологоанатоме Борисе Боринфельде и его помощнике. Их задержали во время получения взятки от одного из родственников умерших.

Врачи требовали деньги, чтобы помыть умершего, сделать вскрытие и хранить его тело в морге. Эти услуги для украинцев являются бесплатными.

"Выяснилось, что это - не единичный факт, когда они получали деньги от родных умерших за предоставление услуг, которые на самом деле являются бесплатными. Согласно показаниям заявителя такое требование было выдвинуто безальтернативно. То есть он должен был заплатить 4000 гривен и только потом забрать тело", - рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Врачей задержали во время передачи средств за подготовку и выдачу тела женщины, которая умерла от коронавируса. Родственники хотели похоронить ее в открытом гробу. Врачи запросили за это 30 тысяч гривен.

"Если вы хотите похоронить свою тещу, как собаку, то, пожалуйста. А если нет, то платите деньги. Он говорил, что надо дать предоплату 4000 гривен. А на следующий день во вторник мой муж пошел доплачивать 22 тыс. грн. А в день похорон мой муж снова заносит еще 4000, я говорю, куда за что?" - рассказала киевлянка Елена.

Последние полтора года отец киевлянина Сергея страдал болезнью Альцгеймера. В конце февраля он умер. В морге Сергею насчитали космическую сумму.

"Они мне насчитали 14620 грн. Еще сказали, что сделают 20 грн скидки. Брали 2000 только за то, чтобы тело перевести из дома в морг", - рассказал Сергей Сидренко.

Отмечается, что схема врачей работала далеко не один год. Если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

В Киеве врачи попались на взятке