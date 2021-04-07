Лікарня "Феофанія" попала в неприємний скандал: робили вакцинацію позачергово

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко доручив провести перевірку з приводу нецільового використання вакцини від коронавірусу в клінічній лікарні "Феофанія". Є інформація про те, що в лікарні вакцинували всіх бажаючих.

Про перевірку в лікарні "Феофанія" і скандал через вакцинацію розповіли в матеріалі видання LB.ua.

"Комісією буде перевірена інформація про фактичне працевлаштування осіб, які отримали вакцинацію від COVID-19 згідно зі списками клінічної лікарні "Феофанія" в цьому закладі", - розповів Ляшко.

Що відомо про вакцинації в "Феофанії"

За даними видання, в лікарні масово вакцинували від коронавірусу за попереднім записом. Медики повідомили, що вакцинація проводилася залишками вакцини. Будь-який бажаючий міг звернутися в лікарню і стати в чергу на вакцинацію. Їм просто призначали дату і час щеплення.

Є інформація, що лікарі використовували не тільки залишки вакцин, але і дози, які були призначені для медиків. У документах нібито вказували вакцинованих як співробітників лікарні.

Для перевірки лікарні головний санітарний лікар привернув регіонального координатора Києва Василя Животенюка.

Що з'ясував координатор

За словами Животенюка, вакцинація в "Феофанії" залишковими дозами вакцини не проводилася взагалі.

"Мобільна бригада приїжджає тільки зробити щеплення. Лікарня має лише надати доступ до інтернету, кабінету вакцинації та список медиків, завірений печаткою установи. Це відповідальність головного лікаря. Мобільна бригада читає список і бачить, що вакцинує таку-то людини й це медик. Тільки постфактум з'ясувалося, що дехто з вакцинованих не медик, а блогер", - пояснив Животенюк.

В лікарню мобільні бригади приїжджали вакцинувати медиків понад п'ять разів. У закладі працює понад 1700 медиків. Скільки на цей момент вже отримали вакцину – невідомо. Також на цей момент невідомо, скільки було вакциновано людей, які не працюють у лікарні.

Відомо про два випадки, але в обох люди були впевнені, що отримали залишкові дози вакцини.

"Я маю розписку головного лікаря, яка гарантує, що у списках, які він надає, виключно працівники лікарні. Він несе відповідальність за недостовірність інформації в списках", - додав Животенюк.

Що зараз відбувається в "Феофанії"

Вакцинацію в лікарні припинили, а по номеру телефону, за яким люди записувалися на щеплення, кажуть, що інформація вже неактуальна і вакцинація вже не проводиться.