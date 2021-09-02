У Києві біля житлових будинків утворилося стихійне звалище: фото небезпечних "відходів"

У Києві в Дніпровському районі утворилося масштабне стихійне звалище зі старих покришок. Зокрема, шини звозять туди трактори, а забирають - фури.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

У коментарях місцеві жителі пишуть, що туди їх звозять трактори, а фури - забирають. Вантажний автомобіль, що виїжджає з території, можна розгледіти й на фото. Окрім того, висунули припущення, що "звалище" може бути тимчасовим місцем зберігання покришок для подальшого перероблювання.

Так, на вулиці Каховська з висоти пташиного польоту сфотографували тонни покришок, які утворили звалище посеред житлового району.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою відпочивальники залишили після себе гори сміття. Зокрема, звалище утворилося просто на асфальті.

Також в Одеській області була велика пожежа на сміттєзвалищі. Правоохоронці підозрюють підпал.