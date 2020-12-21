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У Києві біля торгового центру викрали чоловіка

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 18:56
У Києві біля торгового центру викрали чоловіка
У Києві біля ТЦ "Мандарин" викрали чоловіка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві 16 грудня на паркінгу ТЦ "Мандарин" четверо чоловіків заштовхали людину в Mercedes і відвезли в невідомому напрямку. Інцидент стався близько 1:27.

Співробітники торгового центру звернулися в поліцію з повідомленням про можливе викрадення. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

Між чоловіком і невідомими стався конфлікт. Пізніше до них під'їхав чорний Mercedes S класу, куди запхали людину.

У Києві біля торгового центру викрали чоловіка

У Києві біля ТЦ "Мандарин" викрали чоловіка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, у Києві троє поліцейських підозрюються у викраденні людини і вимаганні грошей. Правоохоронці без законних підстав, затримали чоловіка, який займався продажем авто.

Пізніше співробітники поліції почали утримувати чоловіка, вимагаючи заплатити їм 10 тисяч доларів за те, щоб вони не притягнули його до відповідальності за нібито спробу продажу вкраденого автомобіля.

Згодом чоловік заплатив їм 2 тисячі євро і його відпустили. Цією справою зайнялася прокуратура. Розслідування триває, і вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу і відсторонення від займаних посад.

Раніше під Полтавою два брата кілька годин по-звірячому катували жінку через вигадане викрадення собаки. Чоловіки топили жінку, примушували копати собі могилу і бризкали в обличчя сльозогінним газом.

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