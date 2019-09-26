Зґвалтування водієм BlaBlaCar: спливли шокуючі дані про таксиста

Зґвалтування в BlaBlaCar (колаж: РБК-Україна)

Такист BlaBlaCar розважався з "жрицями кохання" прямо в храмі

Таксист BlaBlaCar Анександр Андрієнко, якого нещодавно звинуватила в згвалтуванні пасажирка, виявився жителем Владивостока, який зрідка навідується в Україну. Крім того, з'ясувалися деякі скандальні подробиці про його згубні звички.

Нагадаємо, в кінці серпня молода дівчина Ольга домовилася з водієм про поїздку з Одеси до Черкас. По дорозі Андрієнко випив горілки, завіз дівчину до лісу і майже годину знущався над нею. А по дорозі розповідав їй, що він "посланник Божий", і Ольга повинна "народити козаків".

Тим не менш, 51-річному водієві таксі досі не оголосили про підозру. А суд відмовився накласти арешт на речі, знайдені в його авто. В його Subaru виявили 36 презервативів, інтимний гель-змазку, а також таблетки білого і червоного кольору без назв. Варто зазначити, що саме після кави, якою пригостив Ольгу таксист, їй стало погано - вона відчула втому і сонливість.

У правоохоронних органах кажуть, що у них досі немає доказової бази для пред'явлення звинувачень. Сам Андрієнко відмовлявся давати коментарі журналістам і вимагав гроші за інтерв'ю, кажучи, що буде розмовляти тільки з "першим каналом".

Нещодавно з'ясувалося, що телефон таксиста знаходиться поза зоною доступу. Існує ймовірність, що він вже покинув Україну. У селі Ковтуни Золотоноського району Черкаської області, де похована мати Андрієнка, розповіли, що він давно живе у Владивостоці, а в Україну приїжджає на Великдень, а цього року приїхав ще й восени, пише УНІАН.

Такист BlaBlaCar Олександр Андрієнко (фото: УНІАН)

Мешканці Ковтунів розповіли, що він профінансував будівництво невеликого храму в селі. Але використовував церкву не за призначенням - маючи дублікат ключів, часто привозив туди двох-трьох дівчат легкої поведінки і влаштовував п'яні оргії прямо в стінах храму.

Крім того, в свій останній приїзд він влаштував у селі неабиякий переполох.

"Зазвичай він на машині приїжджає із Золотоноші, а в цей раз прийшов пішки з посохом. Всіх виштовхав з церкви. А хто у нас на службу ходить? Бабусі. Потім кричав нашому священику: "Знімай рясу, битися будемо". Говорив, що він "Антихрист", що "прийшов час". Скінчилося тим, що згріб в оберемок свічки і втік", - розповіли місцеві.

А на одну із служб приїхав з дівчиною, яку плескав по сідницях, звертаючись до батюшки: "Подивися, яка в мене наречена". Жителі села кажуть, що у Андрієнка дві проблеми - алкоголь і жінки.