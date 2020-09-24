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У Києві злодійка вистежує жертв: "карає" на великі суми

Автор: Людмила Жукова

У мережі показали на відео нахабну злодійку

У Києві помітили нахабну злодійку, яка вистежує своїх жертв з великими сумами грошей. Потім жінка обманом витягає гаманець і зникає. Про один з таких випадків розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook і показали на відео злочинницю.

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Випадок стався в Печерському районі столиці в магазині на вулиці Лесі Українки, 24. Злодійка була в темних окулярах і масці. Також на руках у неї був шарф, щоб легше було вчинити крадіжку. Момент злочину дуже добре показано на відео.

"Жінка попросила подати колготи і в цей момент залізла в сумку, і вкрала 13 тисяч. Жінка повних розмірів з дуже грубим голосом. Була в окулярах і в масці, з шарфом на сумці, щоб легше було вчинити крадіжку. Можливо, вона йшла за постраждалої з самого банку, тому що по камерах видно, що вона зайшла в магазин і відразу пішла до жертви", - сказано в повідомленні.

В коментарях українці відзначили, що за такими великими грошима треба добре пильнувати.

  • Наочний результат безтурботного і безвідповідального ставлення до особистих речей.
  • Немає слів, тепер навчиться дивитися за своїми речами.
  • Нічого нового, у мене банківську картку витягли я і не зрозуміла коли.
  • Ех, дівчата. Ви такі безтурботні. Навіщо ж носити стільки грошей у відкритій сумці?

Як ми раніше повідомляли, у Києві зловили 31-річного іноземця, який промишляв крадіжками у спортивних центрах.

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