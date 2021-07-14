ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві водій їхав з відірваним бампером: "не чув через гучну музику" (відео)

Новость на русском →
Київ , Середа 14 липня 2021 18:11
У Києві водій їхав з відірваним бампером: "не чув через гучну музику" (відео) Колаж РБК-Україна: у столиці водій їхав з відірваним бампером
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Печерському районі водій Volkswagen, їхав дорогою і не помітив, що у його авто майже був відірваний задній бампер.

Відео опублікували в Telegram-каналі Київ Оперативний

Так, подія сталася, 14 липня, на столичному Набережному шосе.

На ролику видно, що водії, які їхали поряд з пошкодженою машиною, сигналили автолюбителю, Таким чином вони намагалися повідомити про проблему.

"Цікаво, водій цього Volkswagen реально не бачить та не відчуває, що має деякі проблеми позаду або просто ігнорує?", – підписали відео.

Однак, судячи з відео, власник Volkswagen все-таки помітив проблему, адже він почав скидати швидкість та повертати в крайній правий ряд.

У коментарях користувачі пишуть, що, мабуть, водій не бачив і не чув проблеми через гучну музику в салоні.

  • Він правильно зробив, що увімкнув правий поворот і почав припарковуватись. Адже ззаду їде колона автомобілів. Йому потрібно піти в праву смугу, що він і робить;
  • Мені здається, що він на естакаду так і поїхав;
  • Йому, мабуть, нема де зупинитися;
  • Швидше за все просто не чує, бо музика голосно грає, і по дзеркалах не дивиться;
  • Мені взагалі здалося що він не свій бампер тягне.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням.

Також у Києві Tesla влетіла в маршрутку.

Читайте РБК-Україна в Google News
автомобили
LITE
Синоптики розповіли, де сьогодні буде 35 градусів спеки
Синоптики розповіли, де сьогодні буде 35 градусів спеки