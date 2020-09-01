П'яний іноземець зніс літнє кафе з людьми на Бессарабці (відео)

У Києві сталася серйозна ДТП – в самому центрі столиці водій влетів у літні столики, де в цей час перебували відвідувачі.

Як розповіли очевидці, в момент ДТП на літньому майданчику знаходилися люди, а водій автомобіля Volkswagen мав ознаки алкогольного сп'яніння. За даними спільноти "Київ Оперативний", аварія сталася на Бессарабці, по вулиці Басейній.

У столичній поліції повідомили, що водій – чоловік, 1991 року народження, громадянин іншої країни. На місці події він пройшов огляд на драгері та за попередніми даними, він не був п'яний. Точні дані будуть відомі лише після завершення експертизи.

Як пояснив водій поліції, він не впорався з керуванням автомобілем і саме тому сталася ДТП.

Також з'явилися дані про постраждалих. Лікарі госпіталізували 35-річного чоловіка, відвідувача кафе. У нього діагностували тілесні ушкодження різної тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує обмеження волі строком на три роки з позбавленням прав.

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